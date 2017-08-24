Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında da galibiyeti hedefliyor. Galatasaray'ın iki haftada ortaya koyduğu performans taraftarları sevindirirken, yarınki maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Sofiane Feghouli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Taraftarıyla kazanmak istiyor
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
24 Ağustos 2017 Perşembe 11:56
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında da galibiyeti hedefliyor. Galatasaray'ın iki haftada ortaya koyduğu performans taraftarları sevindirirken, yarınki maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Sofiane Feghouli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.