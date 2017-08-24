Taraftarıyla kazanmak istiyor

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında da galibiyeti hedefliyor. Galatasaray'ın iki haftada ortaya koyduğu performans taraftarları sevindirirken, yarınki maçta tribünlerin dolması bekleniyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Sofiane Feghouli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Tudor'dan 2 maçta aynı 11

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü. Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında ilk 11'i; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'ten oluşmuştu.

Galatasaray ile Sivasspor 23. maça çıkıyor

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 15'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 46 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Tarafların son kez karşılaştığı 2015-2016 sezonunda Sivas'ta yapılan müsabaka 2-2 bitti, İstanbul'da Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 11 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivas ekibi, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 25 gol gördü.