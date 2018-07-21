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"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"

Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Serhiy Rybalka, "Sivasspor'un başarısı için, taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü taraftarlarımızla gurur duyuyorum" dedi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:58
"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ukraynalı futbolcu Serhiy Rybalka, kırmızı-beyazlı taraftarlarla gurur duyduğunu, takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Geride kalan sezon Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'den kiralanan, 2018-2019 sezonu öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan Rybalka, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor'a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu bildirdi. Birçok takımdan transfer teklifi aldığını aktaran Rybalka, "Demir Grup Sivasspor'a yeniden dönmeyi tercih ettim. Burada olmaktan, takım arkadaşlarımı tekrar görmekten çok memnunum. İyi bir takımımız, iyi bir atmosferimiz var. Bir an önce takımla antrenmanlarda yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rybalka, transferi süresince taraftarların kendisine sosyal medyadan sürekli mesaj attığını aktararak, şunları kaydetti: "Bu mesajlar beni çok mutlu etti. Taraftarımızın verdiği destekle kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Demir Grup Sivasspor'un başarısı için, taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Onları mutlu etmek için tüm takım olarak sahada mücadele edeceğiz. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız noktadan daha iyi yerlere gelmek için her şeyi yapacağız."

Yeni sezon öncesi tüm taraftarları kombine kart almaya davet eden Rybalka, stadın dolduğu maçlarda takım olarak daha motive olduklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSerhiy RybalkaSivassporSpor Toto Süper LigSüper Lig
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