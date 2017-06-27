Tarasovs gönderildi

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, Letonyalı defans oyuncusu Tarasovs ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını belirtti. Igors Tarasovs'a, Giresunspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbağ, futbolcuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar diledi. Letonyalı milli oyuncu Tarasovs'un Giresunspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Igors Tarasovs'un sözleşmesini karşılıklı feshetti.
27 Haziran 2017 Salı 14:29
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