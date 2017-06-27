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Tarasovs gönderildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Igors Tarasovs'un sözleşmesini karşılıklı feshetti.

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Tarasovs gönderildi
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, Letonyalı defans oyuncusu Tarasovs ile sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırdıklarını belirtti. Igors Tarasovs'a, Giresunspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbağ, futbolcuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar diledi. Letonyalı milli oyuncu Tarasovs'un Giresunspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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TFF 1.LigGiresunsporIgors Tarasovs
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