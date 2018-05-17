Tarihi başarının 18. yıl dönümü

Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan dönemin teknik direktörü Fatih Terim ve oyunculara teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün de takımın başında olan teknik direktörümüz Fatih Terim ve öğrencileri büyük bir mücadele örneği göstermiş ve kupayı ülkemize getirmişlerdi. UEFA Kupası'nın zaferinin 18. yılında bizlere bu zaferi yaşatan yöneticilerimize, teknik heyetimize ve sporcularımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.