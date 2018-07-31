"Tarihi kararlar alacağız"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, kulüpler olarak tarihi kararlar almanın arifesinde olduklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şöyle konuştu: "Çok sevinçliyiz. Futbol ailesinde genel itibarıyla inanılmaz bir dostluk ve aynı menfaatler üzerinde çalışma arzusu var. Tüm başkanlar buna katkı veriyor. Genel problemleri ve yapacağımız değişiklikleri uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Çok başarılı bir toplantı oldu. Kendi aramızda istişare yaptık. Kulüpler Birliğini daha aktif kullanma adına mutabakatımız var. Yapısal olarak daha çok personeli olan, Süper Lig'in marka değerine yatırım yapan bir yapıya dönüşeceğiz. Bu kararları aldık. Bunun için çok mutluyum. Tarihi kararlar alma arifesindeyiz."

Orman, Kulüpler Birliği Vakfının yaptırım yetkisi olmadığının altını çizerek, transfer döneminin durgun geçmesi hakkında, "Bütün yetkiler kanun gereği TFF'de. TFF de bazı yetkileri beIN Sports'a vermiş vaziyette. Bizim çok bir yetkimiz yok, temsili olarak var. Kendi aramızda neler yapabiliriz diye konuştuk. İnşallah Kulüpler Birliğinde yapısal değişiklikler meydana getirebilirsek o maddelere de geleceğiz. Herkes durumun farkında. Türkiye'de faiz oranları ve kur yükselmiş vaziyette. Kulüplerin durumları da ortada. Özellikle 4 büyük kulüp açısından. Mantıklı olarak gitmeye çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Büyük kulüpler aralarında transfer yapabilmeli." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Toplantıda böyle bir konu konuşulmadı. Kulüpler kendi aralarında transfer yapabiliyor mu? Yapılıyor zaten. Biz zaman zaman başka kulüplerden oyuncu alıp, oyuncu sattık. Mücadeleyi sahada yapıp bunun dışında herkes spor ahlakı içinde hareket ederse bunlar rahat rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları toplantıda yer alırken, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın Avusturya kampında bulunduğu için toplantıya katılamadı. İstanbul ekibini toplantıda, yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Ayvacı temsil etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulunun aylık olağan toplantısı sebebiyle Kulüpler Birliği Vakfından erken ayrıldı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da toplantıdan erken ayrılan bir başka isim oldu.