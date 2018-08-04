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Tarihi stada kazma vuruldu

Ankara 19 Mayıs Stadı içinde yıkım çalışmaları başladı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:33
Tarihi stada kazma vuruldu

Başkente yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları ve duvarları yıkıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması 3-4 ay sürecek.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
FutbolAnkara 19 Mayıs Stadyumu
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