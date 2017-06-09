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Tayfun Korkut'un yerine Herrlich

Bayer Leverkusen'de Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Heiko Herrlich getirildi

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Tayfun Korkut'un yerine Herrlich

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Herrlich'in başında bulunduğu Almanya 3. Ligi ekiplerinden Jahn Regensburg takımı, 2016-2017 sezonu play-out maçlarında bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira'nın ekibi 1860 Münih'i eleyerek 2. lige yükselmişti.
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