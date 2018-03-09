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"Tek hedef mayısta şampiyonluk"

Galatasaraylı kaleci Muslera, "Tek hedefimiz mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak" dedi

09 Mart 2018 Cuma 13:01
"Tek hedef mayısta şampiyonluk"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon tek hedeflerinin ligde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecekleri maç öncesinde GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çok önemli maçlar oynayacaklarını belirten Muslera, "O karşılaşmalara zor değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Tek hedefimiz mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor." dedi.

Aralık 2017'de yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta formasına kavuşan sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges de hedefinin her zaman taraftarları mutlu etmek olduğunu ifade ederek, "Sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon ligde kaydettiği 24 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekibin Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis ise takım oyunu oynadıklarını aktararak, "Golleri atıyorum ama bu, sadece benim değil takımın başarısı. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolFernando RegesFernando MusleraBafetimbi Gomis
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