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Tek kârda olan takım Kartal

Süper Lig’de yaz sezonu transfer dönemi devam ederken şu ana kadar en fazla kârı Beşiktaş elde etti. Galatasaray ve Fenerbahçe ise transfer döneminde zararda görünüyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
Tek kârda olan takım Kartal

Spor Toto Süper Lig’de yaz sezonu transfer dönemi devam ederken şu ana kadar en fazla kârı Beşiktaş elde etti. Galatasaray ve Fenerbahçe ise transfer döneminde zararda görünüyor.

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon hazırlıkları sürdürürken, takımlar transferlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına göre transferlerine yön veren takımlar, geçtiğimiz yıllara göre daha sessiz bir dönem geçiriyor. 2018-2019 sezonu transfer döneminde futbolcu alış ve satışları incelendiğinde 3 büyük takımlar olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında karda olan kulüp siyah-beyazlılar oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN 13 MİLYON 750 BİN EURO KAR

Son yıllarda transferlerden elde ettiği gelirle ön planda olan Beşiktaş, 13 milyon 750 bin Euro’luk kazançla en fazla kar eden kulüp oldu. Fabri’yi 6 milyon Euro’ya Fulham’a, Dusko Tosic’i 4 milyon 500 bin Euro’ya Guangzhou’ya ve Mitrovic’i 3 milyon 500 bin Euro’ya Club Brugge’e satan siyah-beyazlılar, Umut Nayır için 250 bin Euro ödedi. Kartal, son transferi Şilili defansa oyuncusu Enzo Roco’ya ise bonservis ödemedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ZARARDA

Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu dönemde şu ana kadar kardan çok zararda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Fernandao’yu Al-Wahda’ya 2 milyon 550 bin Euro’ya satarken, Barış Alıcı’ya 1 milyon 500 bin Euro, Berke Özer’e 2 milyon 500 bin Euro, Ferdi Kadıoğlu’na 1 milyon 400 bin Euro ve Andre Ayew’in kiralık ücreti olarak Swansea City’e 1 milyon 500 bin Euro ücret ödedi. Fenerbahçe bu transfer döneminde şu ana kadar 4 milyon 350 bin Euro zarar etti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Cavanda’yı, Standard Liege’e 2 milyon 400 bin Euro’ya satarken, Nagatomo’nun bonservisine 2 milyon 500 bin Euro ve Henry Onyekuru’nun kiralık ücreti olarak Evorton’a 800 bin Euro ödedi. Sarı-kırmızılı ekip bu transfer döneminde 900 bin Euro zarara geçti.

İHA

Son Güncelleme: 30.07.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayBeşiktaşSpor Toto 1. LigFutbol
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