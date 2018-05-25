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Tek yenilgiyle finale geldi

Liverpool, finale çıkana kadar yaptığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı

25 Mayıs 2018 Cuma 13:42
Tek yenilgiyle finale geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu.

Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.

Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.

Goller Salah ve Firmino'dan

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti.

İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiRoberto FirminoReal MadridMuhammed SalahLiverpoolJürgen KloppFinal
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