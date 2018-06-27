"Teklif geldi, başkanın haberi var"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, kendisine transfer teklifi olduğunu ve bunu üstlerine ilettiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi Adem Büyük ile yeni transfer Danijel Aleksic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer teklifi aldığını aktaran Adem Büyük, "Gelen transfer teklifi var. Bu teklifi ben üstlerime iletiyorum. Kulüp başkanının da bundan haberi var. Yeni Malatyaspor'da bir yıllık daha sözleşmem var. Başkan ve yönetim kurulu uygun görürse giderim. Kimse bana 'maliyetinden dolayı gitmeni istiyoruz' demedi." diye konuştu.

Adem, takım olarak geçen sezonu iyi geçirdiklerini belirterek, kamp döneminin yeni sezon için önemli olduğunu bildirdi. Sakatlık yaşanmadan kampı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan tecrübeli hücum oyuncusu, "Yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Mutlaka aramıza katılacak yeni oyuncular olacak. Futbolcuların takıma katkı vermesi açısından uyum önemli." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut ile sezon başı kampı geçirecekleri için avantajlı olduklarını aktaran Adem Büyük, "Geçen sezonla aynı performansı sergileyeceğimize, hatta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Başımızda Erol Bulut gibi bir teknik direktör var. Hocamız, geçen yıl sezon başı kampı yapmadan takımı yönetti. Bu yıl sezon başı kampını Erol hoca ile yapmak bizim için avantaj. Kendisinin öngörülerine inanıyorum. Bu sezon bizim için çok daha iyi olacak. Yapılacak transferler ve oynanacak maçların ardından önümüzü net bir şekilde göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Aleksic: "Başarılı olmak istiyorum"

Yeni transfer Danijel Aleksic ise Yeni Malatyaspor'dan geçen sezon da transfer teklifi aldığını ancak transferin bu sezon gerçekleştiğini aktardı. Henüz iki kez antrenmana çıktığını ve takımı yavaş yavaş tanımaya başladığını bildiren Sırp futbolcu, "En kısa sürede takıma uyum sağlamaya çalışacağım. Türkiye'de top oynamış birçok futbolcu tanıdım. Türkiye konusunda hep güzel şeyler söylediler. Gelirken ikilemde kalmadım. Çalışarak takımdaki yerimi garantiye almak istiyorum. Burada başarılı olmak amacındayım. Türkiye ligi Avrupa'da tanınıyor. Sırbistan kanallarında Türkiye Süper Lig maçlarını gösteriyorlar." diye konuştu.