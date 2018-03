Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim." dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Muslera, Galatasaray'daki 6. sezonunu geçirdiğini dile getirerek, "Yönetimlerle aram hep iyi oldu. Aramızda bazı konuşmalar geçti ama çok detaylı olmadı. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse kabul ederim. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve çok mutluyum. Diğer taraftan büyük bir kulüpten teklif gelirse, olaylar benim ve Galatasaray'ın mutlu olacağı şekilde gelişirse o tip bir şey de olabilir." diye konuştu. Sözleşmesi gelecek yıl mayıs ayında bitecek 30 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık gibi bir hedefinin olmadığını vurgulayarak, "Benim kaptanlık gibi bir düşüncem yok. Bu arada bugün kaptanımız Selçuk İnan'ın doğum günü. Bir kez daha doğum gününü kutluyorum. Burada sonuçta yabancı bir oyuncuyum. Benim için en önemli şey, Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırmak. Yaptığım ve kazandığım şeylere bakıldığında bu tarihte önemli bir pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Burada kaldığım sürece de en önemli hedefim bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a çok şey borçluyum"

Süper Lig'de 3 maçta daha görev alması durumunda, Karadağlı kaleci Zoran Simovic'in Galatasaray formasıyla ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu rekorunu egale edecek olan Muslera, "Bu tip rekorlar çok güzeldir. Biliyorsunuz Taffarel'i geçmiştim ve aramızda şaka konusu olmuştu. Şimdi Simovic gibi önemli bir ismi yakalamam için 3 maç kaldı. O da beni çok mutlu edecek. Galatasaray'a çok şey borçluyum, bana çok şey verdi. Ben de çalışarak, en iyi şeyleri yaparak karşılığını vermek istiyorum. Bu da o fırsatlardan biri." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan Uruguaylı kaleci, "Galatasaray gibi büyük bir camianın kalesini koruyorsanız bir kaleciden fazlasını yapmanız gerekiyor. Devamlı topa hakim olmaya çalışan bir takımda oynuyorsunuz. Benim de oyun mantalitemde değişen bu oldu. Galatasaray'ın bana kattığı bu oldu. Son iki senedir farklı stoperlerle oynuyorum ama bu beni etkilemiyor. Çünkü önümde hep üst düzey stoperler oynuyor. Önümde kim oynarsa oynasın, bana kendimi iyi hissettiriyor." şeklinde görüş belirtti.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Muslera, şunları kaydetti: "Hedefimiz şampiyon olmak. Önümüzde uzun bir yol bulunuyor. Puan farkını kapatmak için yeteri kadar maçımız var. Önümüzdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçlar var. Sonuçta puan farkını azaltma şansımız bulunuyor. Yapmamız gereken, her maçı kazanmak için oynamak ve rakiplerimizin puan kaybını beklemek." Sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Muslera, "Onların desteği bizim için çok önemli. Biz elde ettiğimiz başarıları taraftarlarımızla kazandık. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefe hep beraber yürümemiz lazım." ifadelerini kullandı. Uruguaylı kaleci, bu sezon birkaç maçta attığı çalımlarla ilgili bir soruyu, "Kalecilikte her geçen gün daha çok tecrübe kazanıyorum. Bu tip şeyler oyundan keyif almamı ve sakin kalmamı sağlıyor. Mutlaka limitlerimi biliyorum. Çalımla bütün oyuncuları geçerek, karşı kaleye gitmek gibi bir hedefim yok. Dikkatli de olmam gerekiyor. Tabii bu her zaman olacak bir şey de değil. Bu konuda zamanlamayı ve limitlerinizi iyi bilmeniz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

"Volkan Demirel gayet iyi bir insan"

Fernando Muslera, Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in çok iyi bir kaleci olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu söyledi. Uruguaylı kaleci, bir soru üzerine, Volkan ile ilgili herhangi bir röportaj vermediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Volkan Demirel, Türkiye'de doğmuş, Fenerbahçe'de oynayan ve bence çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarı olması kadar da normal bir şey yok. O yüzden taraftarlık hissiyatına kapılıp bazı reaksiyonlar verilebilir. Çok abartmamak ve baskı uygulamamak lazım. Konuları çok fazla saptırmamak lazım. Kendisine saygı duyuyorum. Dubai'de birkaç saati beraber geçirme şansı bulduk. Beşiktaşlı Cenk Tosun da vardı. Gayet iyi bir insan. Hem futbol hem de normal hayatla ilgili muhabbet ettik. Eşi de benim eşimle sohbet etti. Böyle güzel bir sohbetimiz oldu. Volkan Demirel saygı duyduğum çok iyi bir kaleci."

"Bir hafta dinlenmeye ihtiyacım vardı"

Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta forma giymemesiyle ilgili olarak, şunları ifade etti: "Bu maçla ilgili farklı şeyler konuşuldu. Biliyorsunuz yaşadığım önemli bir sakatlık var. Bu şekilde oynadığım maçlar vardı. Cenk ve Eray'ın durumu benden kötü olduğu için kesinlikle bir fedakarlık yapmam gerekiyordu ve ben her zaman buna hazırdım. İnsanlar belki çok farkında değiller ama önemli bir fedakarlık yapıyorsunuz. Maçtan önce iğne yapılıyor. Zaten daha önce Türkiye Kupası maçlarında Cenk'in oynayacağını konuşmuştuk. Cenk'in çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Benim de bir hafta dinlenmeye ihtiyacım vardı. Medipol Başakşehir maçında da böyle bir karar aldık. Onun dışında yazılan hikayeler tamamen yanlış."

Devre arası kampında sol el parmağı kırılan Muslera, kendisini daha iyi hissettiğini anlatarak, "Sakatlığımın 6. haftasını tamamladım, kendimi daha iyi hissediyorum. Bu zamana kadar tedavilerim devam etti ve bu şekilde oynadığım maçlar da oldu. Diğer taraftan bu hafta karşılaşacağımız Kayserispor, önemli bir rakip. Son hafta aldıkları Fenerbahçe galibiyeti var. Zor bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.