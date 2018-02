"Teklif olursa konuşuruz"

Bundesliga'da 2016-2017 sezonundan bu yana forma giyen Çağlar Söyüncü, yaptığı açıklamada, Freiburg'a gitme kararını zor verdiğini belirterek, "İkinci ligden birinci lige geliyorsun. Riskli bir karardı. Hem kulüp için hem benim için. Çünkü ikinci ligden doğrudan Bundesliga'ya yükseliyorsun." dedi.

Freiburg'da çok iyi karşılandığını ifade eden genç oyuncu, "Böylece fikrim değişti. Daha sonra antrenmanlar, maçlar olsun çok iyi bir ekibimiz oldu. Burada tamamen aile gibiyiz. Hepimiz çok iyi birliktelik sağladık. Geçen yıl çok güzeldi. Bu sene de ikinci yarıya iyi başladık. Şu an tamamen alıştım diyebilirim." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de oynamadan doğrudan Bundesliga'ya gitmenin hem avantajı hem de dezavantajı bulunduğunu söyleyen milli futbolcu, "Eski takımım Altınordu da Freiburg'a benziyor ve gençlere önem veriyor. Bu benim için avantaj. Süper Lig'de oynamamayı ise tecrübe eksikliği nedeniyle dezavantaj olarak görüyorum." ifadelerini kulandı.

"Kariyerim daha önemliydi"

Çağlar Söyüncü, Freiburg'a transfer olmadan önce Türkiye'de büyük kulüplerde oynayarak daha fazla para kazanmanın aklından geçip geçmediği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

"Bu işi sonuçta para için yapıyoruz belli bir yere kadar. Buraya geldiğimde 19-20 yaşındaydım. Para o zaman benim için önemli olsa da kariyerim daha önemliydi. Hem 2. ligden doğrudan Bundesliga'ya gitmek gibi bir fırsat hem de güzel bir örnek olmak için bir şansım vardı. Tabii para biraz daha aşağıda kaldı benim için. Kariyer, kendimi geliştirmek daha ağır bastı ve burayı seçtim. Hiç de pişman olmadım."

"Teklif olursa sezon sonu geldiğinde otururuz konuşuruz"

"Alman ve Türk medyasında İngiltere'den teklifler geldiği yönünde haberler çıktı. Başka takıma gitmeyi düşünüyor musun?" şeklindeki soruya milli futbolcu şu yanıtı verdi: "Şu an burada sözleşmeli bir futbolcuyum ben. Herkes İspanya veya İngiltere gibi ülkelerin takımlarında oynamak ister ama ben zamanın şu an doğru olmadığını düşünüyorum. Maçlarımız devam ediyor. Konuşmadım kimseyle. Şu an konuşsak kafa karışıklığından başka bir şey değil. Teklif olursa sezon sonu geldiğinde otururuz konuşuruz."

"Elimden geldiğince ay-yıldızlı formayı giymeye çalışacağım"

Elinden geldiğince milli takım formasını giymeye çalışacağını vurgulayan Çağlar Söyüncü, "O formayı giymek çok güzel bir duygu. Milli takım forması herkesin hayali, bize nasip oldu çok şükür. Elimden geldiğince o formayı giymeye çalışacağım. Orası çok farklı bir yer." yorumunda bulundu.

"Beşiktaş herkesin çekindiği bir takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Beşiktaş'ın Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacağına da değinen milli futbolcu, "Şenol hoca iyi futbol oynatıyor. Beşiktaş herkesin çekindiği bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da zor bir maç olabilir o atmosferde." şeklinde konuştu.