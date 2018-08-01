Teklif yapıldı, haber bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Fenerbahçe maçıyla başlayacak Bursaspor'da transferde hareketlilik yaşanıyor.

Yeni sezon öncesinde takımın başına deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getiren, kadrosuna da Aytaç Kara, Brezilyalı Allano Lima, Makedon Jani Atanasov ve Senagalli Stephane Badji'yi katan yeşil-beyazlılarda bir golcü, bir kanat ve bir orta saha oyuncusu arayışları da sürüyor. Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncu izleme ekibinin gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda gündeme gelen çok sayıda isimle görüşmeler yapılırken, golcü oyuncu konusunda Papiss Cisse'de karar kılındı.

Geçen sezon Çin'in Shandong Luneng Taishan Reserves takımında forma giyen Senegalli golcü Cisse ve menajeriyle irtibata geçen yeşil-beyazlı yöneticiler, bu oyuncuyla ilgili tekliflerini iletti. Bursasporlu yöneticilerin Cisse'nin yanı sıra orta saha mevkisi için geçen sezon kiralık olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen Newcastle United takımının Senegal asıllı Fransız oyuncusu Henri Saivet'e de son teklifte bulunduğu belirtildi.

İngiliz takımından kiralık olarak kadroya dahil edilmek istenen Saivet'in de Bursaspor'un teklifine sıcak baktığı ve yeşil-beyazlı formayı giymek istediğini yöneticilere söylediği kaydedildi.

"Girişimlerimizi yaptık, teklifimizi sunduk"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, her iki oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bursaspor'a fayda sağlayacak oyuncuları kadrolarına dahil etmek istediklerini aktaran Ay, "Cisse ve Saivet için girişimlerimizi yaptık, teklifimizi sunduk. Teklifimize olumlu yanıt gelirse, bu oyuncuları kadromuza katacağız." diye konuştu.

Ay, transferde hata yapma lükslerinin olmadığını, bu nedenle ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayarak, "Kulüplerin mali durumları ortada. Biz de maddi sıkıntı yaşıyoruz. Daha büyük sıkıntılar yaşamamak adına dikkatli oluyoruz. Böyle de olmak zorundayız. Bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları da transfer edeceğiz." şeklinde görüş belirtti. Kaleci Harun Tekin konusunda da dün İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile kısa bir görüşmelerinin olduğunu anımsatan Ay, "Şu an için bir şey yok. Harun bizim kalecimiz. Teklif gelirse oturur, konuşur ve değerlendirmesini yaparız. Ancak şimdi bir şey söylemek anlamsız olur." ifadelerini kullandı.