"Teklifi alınca iş bitmişti"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeyi amaçladığını söyledi.



Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı savunma oyuncusu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Maicon, "Böyle büyük bir camiayla tekrar Avrupa'ya döndüğüm için çok mutluyum. Bu mutluluk ilk dakikadan itibaren başladı. Taraftarların beni havalimanında karşılaması beni çok etkiledi. Takım arkadaşlarım ve hocanın beni karşılaması çok iyiydi. Galatasaray'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Şimdi bu güzel şeylerin cevabını sahada vermem gerekiyor. Onun da bilincindeyim. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu. Havalimanındaki karşılamanın kendisini çok etkilediğini aktaran tecrübeli futbol cu, şunları kaydetti: "Formasını hiç terletmediğiniz bir takım için geliyorsunuz ve o kadar insan sizi karşılıyor. Kariyerimin en güzel anlarından birini yaşattılar. Sadece taraftarlarımız değil, kulüpte herkes beni en güzel şekilde karşıladı. Camia ve kulübü mutlu etmek için elimden geleninin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Adaptasyon sürecini en kısa sürede aşacağımı düşünüyorum. Diğer taraftan oyun sistemine gelince Sao Paulo'da dörtlü defans dizilişiyle oynuyorduk ama son maçlarda üçlü defansla da oynadığımız maçlar oldu. Burada önemli olan hocanın ne istediği. Ben iki sisteme de adapte olabileceğimi düşünüyorum."

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan 3-4 hafta önce transfer tekliği aldığını hatırlatarak, "Transfer teklifini aldığım zaman benim için işin çok büyük kısmı bitmişti. Galatasaray gibi büyük bir camianın ilgilenmesi beni çok mutlu etti. Ben zaten kabul etmiştim. Ondan sonra kulüpler konuşup, anlaştılar. Galatasaray'dan transfer teklifi aldığımda benim için iş bitmişti." ifadelerini kullandı. Maicon, defansif anlamda takıma katkı vermek için geldiğini vurgulayarak, "Bu tabii ki tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Takım oyunuyla yapabileceğiniz bir şey. Hocamızın yönlendirmesiyle, takım arkadaşlarımızla beraber geçen sezon yaşanan sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bireysel olarak bana düşen görevi en iyi şekilde yapacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes mücadeleci savaşçı ruhunu ve iyi oyunu bekleyebilir"

Maicon, Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı futbolcular Felipe Melo, Taffarel ve Jardel'i çok iyi tanıdığını belirterek, "Benim de buraya geliş amacım onlar gibi Galatasaray tarihine geçebilmek. Melo ile mevkilerimiz farklı, o orta sahada oynuyordu ben ise stoperde. Elbette agresif oynamanız gerekiyor ama çok da dikkatli olmalısınız. Agresif bir yapım var ama aynı zamanda teknik düzeyimin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Herkes benden mücadeleci savaşçı ruhunu ve iyi oyunu bekleyebilir." şeklinde görüş belirtti. Galatasaray'ın çok iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, hep beraber iyi mücadele ederek başarıya ulaşmaları gerektiğini aktardı. Maicon, kendisi için ödenen yüksek bonservis bedeliyle ilgili bir soruyu, "Evet ödenen bir para var ama bu Galatasaray'ın bana ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ben de bunu boşa çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklinde yanıtladı.

Daha önce de Galatasaray ile ilgili bilgiye sahip olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Porto forması giyerken, Emirates Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmıştık. Sneijder ve Felipe Melo gibi oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. O turnuvada bile Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu orada da anlıyorsunuz." diye konuştu. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Maicon "Muslera mükemmel bir arkadaş. En azından bu kısa dönemde bana bu mesajı verdi. Daha önce Lugano ile de konuşmuştum, onunla ilgili bilgi almıştım. Bana çok iyi davranan bir arkadaşım. Umarım bütün arkadaşlarımızın iş birliğiyle bu sene çok başarılı oluruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Brezilyalı futbolcu, toplantının ardından yeni sezonda giyeceği 3 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi. Geçen sezon takımda 3 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ın ise yeni sezonda 5 numaralı forma ile mücadele edeceği belirtildi.