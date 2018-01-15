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Tekme atan hakeme uzaklaştırma

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain ile Nantes arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Chapron'u, Nantes'in Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a çelme taktığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararı aldı

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
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Tekme atan hakeme uzaklaştırma

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Nantes arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Tony Chapron'u, Nantes'in Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a çelme taktığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararı aldı.

FFF'den yapılan açıklamada, Nantes'ın, PSG'yi konuk ettiği maçta bir pozisyonda ev sahibi ekibin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos ile çarpışan ve yere düştükten sonra bu oyuncuya çelme takan hakem Chapron hakkında "yeni bir emre kadar" görevinden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Maçı yöneten Chapron, Diego Carlos'a bu pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart vermişti. PSG, Angel Di Maria'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
Tony ChapronPSGNantesLigue 1Hakem
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