Teknik direktör açıklanıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımının teknik direktörünün yarın ya da perşembe günü açıklanacağını söyledi.

Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda göreve geldikleri 50. günde basın toplantısı düzenleyerek kulübün ekonomik durumu, teknik heyet ve transfer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 15 gündür yoğun olarak tartışılan ve basının da bir numaralı gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu kadar ismin söylenmesi, toplumun önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi değer, bir kıymet. Bizim gündemimizde olmayan bu şekilde gündem maddesi yapılan arkadaşların hepsinden camia adına özür diliyorum." dedi.

Trabzonspor'un teknik direktörü kulübün yönetim kurulunun belirlediğini vurgulayan Ağaoğlu, bu konuda şunları kaydetti: "Sosyal medyayı safiyane duygularıyla kullanan taraftarların her birine saygım var ama hiçbir menfaat gözetmeksizin bu kulübü yönetmeye talip olan insanların ölmüşlerine, hayattakilere bunun içinde yönetici arkadaşlarımız da dahil hakaret etme hakkını kimse kimseye vermez. Bunların bazılarının algı operasyonu olduğunu, bazı kaynaklardan yönetildiğini çok iyi biliyoruz. Fakat nereden bakarsak bakalım camiaya yakışmayan davranış, tutum. Oturduğumuz koltuk, yaptığımız görev fahri bir görev. Beğenirsiniz göreve getirirsiniz, beğenmezsiniz görevden gönderirsiniz. Ama bu tür hakaretler ve yaklaşımlarla kulübün başkanı ve yönetim kuruluna ayar verileceğini düşünüyorsanız çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Netice itibarıyla bu kulübün bir hocası olacaktır. En geç çarşamba ya da perşembe günü kulübün hocasının ismi açıklanacaktır."

Göreve geldikleri günün ardından 1-2 haciz ile karşılaştıklarını ifade eden Ağaoğlu, ''Bunlardan en önemlisi Rodallega, çünkü rakam çok büyüktü. Bir diğeri de biz gelmeden önce alınmış olan transfer yasağı ve FIFA'ya gitmiş olan San Lorenzo, Milan, Beijing Guoan, Lazio kulüplerinin, Cardozo, Suk ve Bourceanu gibi oyuncuların lisansa engel dosyaları... Neticesinde de almış olduğumuz ve kaldırılan yasaklarının da devamı. Allah göstermesin kimse bu cezayı hak etmiyor, böyle bir uygulamaya da maruz kalmadık.'' diye konuştu.

Ağaoğlu, şu anda lisansa engel olarak problem teşkil edecek Özer Hurmacı'nın 5,5 milyon lira, Ersun Yanal'ın 1,5 milyon avro, Aykut Demir'in 6 milyon, Mehmet Ekici'nin 2,5 milyon lira kesinleşmiş ve haciz istemiyle TFF'ye gönderilmiş dosyalarının bulunduğunu anlatarak, bu kişilerle rakamlarda indirime gidilmesi konusunda uzun süredir görüştüklerini kaydetti.

Kulübe geldiğinin 10. gününde Özer Hurmacı’nın bütün alacaklarını bırakarak feragatname imzaladığı ancak daha sonra anlam veremedikleri nedenlerden dolayı bunun kulüp tarafından imzalanmadığını, doğal olarak da oyuncunun yargı yoluna gittiğini gördüklerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Aynı şekilde Ersun Yanal ile yaptığımız görüşme '750 bin avroya razıydım, imzalıyordum' dedi ama yine bir önceki olayda olduğu gibi kendisiyle anlaşılmaya yanaşılmayıp yargı yolu tercih edilmiş, 1,5 milyon avroluk alacağı var. Anlaşma imzalanacak rakamlarla şu andaki kesinleşmiş mahkeme kararları arasında ciddi farklar var. Bizim de kendilerinden bunların yarısını ödemeyi yarısından da fedakarlık yapmaları yönünde talebimiz oldu. Bunlar hassas konular. Temmuz ayından önce lisansa engel borçları öyle ya da böyle kaldıracağız."

Ağaoğlu, kulübün borcunun avro olarak hesaplanmasının doğru bulmadığını anlatarak kulübün mevcut borcunun bugün itibariyle 930 milyon lira olduğunu açıkladı. Özellikle Türk futbolcularla da yapılan sözleşmelerde Türk lirasını kullanmak istediklerini vurgulayan Ağaoğlu, yabancı oyuncularda da sabit kur üzerinden anlaşma yapmaya çalışacaklarını söyledi.

"Burak'tan fedakarlık istedik

Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı konusunun da gündemi işgal ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Buna son noktayı koyan açıklamayı kulüp sitesinden yaptık. Sosa, Burak, Kucka Trabzonspor Kulübünün oyuncularıdır. Taliplisi varsa adres kulüptür. Burak Yılmaz'ın menajeriyle yaptığımız görüşmede kulübün kaptanı olduğunu ancak maliyetin avro olarak kulüp üzerine büyük yük getirdiğini böyle bir şeyin mali sıkıntıyı kulübün an itibarıyla karşılamasının mümkün olmadığını, kendisiyle devam etmek istediğimizi çok açık, net şekilde ifade ettik. Kendisinden fedakarlık istedik. Bu görüşmeler devam ediyor, tıkanmış değil. Slovakyalı oyuncular, farklı yaklaşım sergiledi. Menajerleri, 'ben oyuncularıma kulüp arayayım' dedi. Biz de serbest olduklarını, kulüp üzerinden rakamlarla gidebileceğini söyledik."

"Basketboldan 11 milyon lira talep ettik"

Ağaoğlu, Trabzonspor Basketbol Kulübü ile Trabzonspor'un bağının olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı: "Bütçelerimiz tamamen ayrıdır. FIFA’nın kriterlerinde futboldan kazanılan gelirlerin başka branşlara aktarılamayacağına dair kesin hüküm var. 11 milyon lira basketbol kulübüne aktarılmış. Bu tür harcamalar için yönetim kurulu kararı da göremedim. Kulübe geldiğim gün 100 bin üzerindeki harcamaları icra kurulu kararı ile yapma kararı aldık. Yönetim kurulu kararı yok bu parayı basketboldan talep ettik. Açıklamasını yapayım, böyle bir harcama yetkimiz olmadığı için parayı geri çağırdık."

"Darbeyle indirmedik"

Ağaoğlu, seçim bildirgesi yayımlamadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Biz darbe yaparak kimseyi koltuğundan indirmedik. Kendimizi bir anda görevin içinde bulduk. Genel kurula 10 saat kalıncaya kadar adaylık için girişimde bulunmadık. Hala borç ödemeye çalışıyoruz. Bankaların kapılarda dolaşmaktan evimizin yolunu unuttuk. Kısa sürede bu durumdan kurtulup projeleri yapmak zor. Tabii ki projeler, çalışmalar söz konusu. HES projesini aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bir rüzgar enerji projesi mevcut. Gayrimenkul yatırım ortaklığı projemiz var. Kısa vadede kaynak girdisini sağlamak amacıyla kulübün locaların 3 yıllığına satıldı, 2 yılı doldu, 2018-19 son sene. Satılan locaların süresi 1 sene doluyor. 30'a yakın locaların satışını gerçekleştirerek kulübe nakit girdisi sağlama çalışmalarımız var."

"Kulübe ait şirketler denetleniyor"

Ağaoğlu, kulüp ve kendisine bağlı 5 ayrı şirketin bağımsız denetim kurulu tarafından 45 gün inceleneceğini, kendilerinin de içinde bulunduğu döneme ait tüm harcamaların ortaya çıkacağına ve rapora göre hareket edeceklerini anlattı. Ağaoğlu, tanıtımı yapılacak yeni formaları içinde en çok siyah formayı beğendiğini belirtti.

Kongreden bir gün önce sponsorluk anlaşması"

QNB ile halen devam eden forma sponsorluk anlaşmasının gelecek sezon sonunda biteceğini dile getiren Ağaoğlu, ancak kongreden bir gün önce eski yönetimin, 5 yıllığına başka bir şirketle anlaşma yaptığını da açıkladı. Ağaoğlu, transfer çalışmalarına da başladıklarını belirterek, "Yurt dışında takipte olduğumuz 2-3 oyuncu var. Yurt içinde 5-6 oyuncu ile ilgileniyoruz. Ciddi takipteyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.