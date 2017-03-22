"Tempo arttı ama sıkıntı yok"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yaptığı açıklamada, Galatasaraylı futbolcuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "İnsanlar oturdukları yerden 'Igor Tudor geldi. Diğer takımlarını çok koşturuyordu. Antrenmanları ağırdır, futbolcular sıkılır.' diye söylüyor. Böyle bir şey yok." diye konuştu.



Yeni antrenman tarzına alışmakta sıkıntı yaşayan oyuncuların olduğunu aktaran Ergün, "Trabzonspor maçında kadroya giren futbolcuların bir çoğu, büyük fedakarlıklarla, tedavilerle, sakatlıkları yüzde 100 iyileşmemesine rağmen sahaya çıktı. Ellerinden geleni vermeye çalışıyorlar. Temponun arttığı doğru ama takımda bununla ilgili sıkıntı yok. Adaptasyonda fiziksel olarak sıkıntı yaşayanlar da bunları aşmaya çalışıyor. Tudor'un mantığını biliyorduk. Modern futbolun gerektirdiklerinin de farkındayız. Bu geçiş olacak ama oyuncuların memnun olmadığı gerçek değil." ifadelerini kullandı.

"Bize bildirilmiş bir tehlike yok"

Cenk Ergün, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyen sarı-kırmızılı takımın gelecek yılki durumuyla ilgili kendilerine olumsuz bir bildirimin yapılmadığını dile getirdi. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini kaydeden Cenk Ergün, "Bize bildirilmiş bir tehlike yok. Yakın zamanda başkanımız UEFA yetkilileri ile bir araya geldi. Şu anda UEFA'nın bizden istediği yeterlilikleri gerçekleştirmek için hareket ediyoruz. Planımız, ligi en üst yerde bitirmek. Yeniden Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.