Terim, 17. kupanın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonluk yarışında en iddialı ekip durumundaki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın.

Galatasaray'ın, yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli olurken, bu başarı teknik direktör Fatih Terim'e 17. kupasını kazandıracak. Kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu hedefleyen Terim, bu başarılarının tamamını sarı-kırmızılı ekiple elde etti.

Sekiz sezonda 16 kupa kaldırdı

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı. Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü. Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Bu sezonun 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında dördüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir şampiyonluğa çok yakın.

Rekorunu geliştirmeye yakın

Ligde şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puana daha ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Terim, kariyerinin 7. lig şampiyonluğuna ulaşıp rekorunu geliştirme peşinde. Süper Lig'de en fazla şampiyonluk gören teknik direktör unvanına sahip olan Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, sonrasında 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın rekorunu kırmıştı

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı. Galatasaray'da 1996-2000 döneminde 4 kez üst üste şampiyonluk görerek Özyazıcı'yı yakalayan Terim, 2011-2012 ve 2012-2013 şampiyonluklarıyla rekoru geliştirmişti.