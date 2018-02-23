Terim'den Cengiz yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma’da her geçen gün performansı yükselen Cengiz Ünder için, "Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya spor gazetelerinden Corriere Dello Sport’a Serie A’da pazar gün oynanacak Roma - Milan maçı ve bu takımlardaki milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu. Haberde Fatih Terim için iz bırakan bir teknik adam ifadesi kullanıldı.

"CENGİZ ÜNDER, ÜST DÜZEY BİR OYUNCU OLABİLİR"

Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in yükselen performansı hakkında konuşan Terim, "O, İtalya’ya gelmeden önce de bizim ülkemizde de önemli maçlarda oynayan, kendini gösteren umut vadeden bir oyuncuydu, öyle de. İşine odaklanan, motivasyonu antrenmanlarda üst düzeyde olan sorumlu bir profesyonel. Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip" diye konuştu.

“HAKAN ÇOK TEHLİKELİ BİR HÜCUMCU ORTA SAHA OYUNCUSU”

Hakan Çalhanoğlu’nun yaşına rağmen olgun biri olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Özel yaşantısında da son derece güvenilir ve tam bir profesyonel. Tam bir takım oyuncusu. Takım arkadaşları için maksimumunu verir ve büyük bir esnekliğe sahip olma avantajı var. Goldü, asist idi her şeyi yapmasını biliyor. Çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu. Benim dönemimde milli takımda bir hayli şans buldu. Milan’da kendini daha da geliştirebilir. Genç yaşta olmasına karşın uluslararası deneyime sahip, bu da onun İtalya’ya adapte olmasına yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

“TEMENNİM İKİSİNİN DE KARİYERLERİNDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMESİ”

Bu hafta Serie A’da oynanacak Roma - Milan maçını da yorumlayan Fatih Terim, "İyi olan kazansın. Cengiz ve Hakan Milli Takım’da öğrencimdi. İkisi de çok iyi oyuncular. Tek temennim ikisinin de kariyerlerinde büyük başarılar elde etmesi. İtalya, sadece tarihiyle, coğrafyasıyla ya da stratejik konumuyla önemli bir ülke değil, aynı zamanda futboluyla ve futbol kültürüyle, futbola olan ilgisiyle öne çıkan bir ülke. İnsanlar, Serie A’yı büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bence iki takım da büyük camialar. İki takımın da arkalarında büyük taraftar destekleri var" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, ayrıca Serie A’da Napoli ya da Juventus’un şampiyon olmasını beklediğini açıkladı.