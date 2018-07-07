Terim'den ilk mesaj

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışmaları için İsviçre'ye gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Zürih'e hareket eden sarı-kırmızılı kafilede kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Fatih Terim, kafilede yer almayan bazı futbolcuların sonradan kampa katılacağını belirterek, "Bir haftadan fazladır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz. Tüm Galatasaraylılara ve Türk futboluna hayırlı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Havalimanında bazı çalışanlar ile yolcular, Galatasaraylı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kafilede yok

Galatasaray'ın kamp kadrosuna, takımın İstanbul'da yaptığı antrenmanlara katılmadığı açıklanan Tolga Ciğerci ile yeni sezonda takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal alınmadı. FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı formasını giydikten sonra burnundan nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla ameliyat edilen Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo'nun izinlerinin ardından takımdaki yerlerini alacağı belirtildi. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis'in ise İsviçre'de takıma dahil olacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Kamp programı

Galatasaray, kamp çalışmalarını 16 Temmuz Pazartesi gününe dek Zürih'te sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım, buradaki kampta 13 Temmuz Cuma günü, daha sonra açıklanacak bir takımla özel maç yapacak.

Zürih'ten, 16 Temmuz Pazartesi günü Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek Galatasaray, bu kentteki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.