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Terim'e forma verdiler

Ankaragüçlü taraftarlar, Galatasaray'ın kaldığı oteli ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi

10 Ağustos 2018 Cuma 14:22
Terim'e forma verdiler

MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu açılış maçında bu akşam karşılaşacakları sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigMKE AnkaragücüGalatasarayFutbolAnkara1. Hafta
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