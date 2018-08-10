Terim'e forma verdiler

MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray takımını Ankara'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu açılış maçında bu akşam karşılaşacakları sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü taraftarlarının otelde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldiği, deneyimli teknik adama sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme ait fotoğrafını armağan ettiği kaydedildi.