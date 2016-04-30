Terim için Lazio iddiası

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında İtalyan basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Il Tempo Gazetesi’nde yer alan haberde, İtalya Serie A temsilcisi Lazio’nun gelecek sezon takımın başına Fatih Terim’i getirmek istediği öne sürüldü. Gazetede yer alan haberde ayrıca, Lazio’nun 62 yaşındaki deneyimli teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de kaydedildi. Başkent Roma menşeli gazete, Fatih Terim’in İtalya’da üçüncü kez takım çalıştırmaya yakın olduğunun altını çizdi. Fatih Terim kariyerinde daha önce 2000-01 yılları arasında Fiorentina’yı ve devamında Milan’ı çalıştırmıştı. Milan’da kısa süren Fatih Terim döneminin ardından göreve Carlo Ancelotti getirilmişti. (Sporcope)