Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116765
ALTIN
158.742
DOLAR
3.7611
STERLİN
5.0958
EURO
4.5393

Terim ile ne konuştuklarını açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Ndiaye, "Fatih Terim, bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı

04 Ocak 2018 Perşembe 14:19
58 Okunma
Terim ile ne konuştuklarını açıkladı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, teknik direktör Fatih Terim'in kendileri ile yaptığı konuşmada Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söylediğini belirtti.

Galatasaray dergisinin ocak sayısında röportajına yer verilen Ndiaye, "Fatih hocayı hepimiz önceden tanıyor ve biliyorduk. Bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray'ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi. Açıkçası geleceğin çok iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Orta sahanın merkezindeki her pozisyonda oynayabildiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Eğer numaralar üzerinden belirtirsem 6, 8 veya 10 numaralı pozisyonda oynayabilirim. Sekiz numara olarak da oynamayı seviyorum. Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Ancak burada önemli olan hocamın kararı. Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Tabii rakip takımın kalesine yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim." şeklinde görüşlerini aktardı.

Taraftarların kendisi için yaptığı besteyi çok beğendiğini söyleyen Senegalli futbolcu, "Çok güzel bir şarkı. Yeğenlerim bile evde bu şarkıyı söylüyor. Bu duyguyu saf mutluluk olarak nitelendirebilirim. Tribünler söyledikçe çok büyük keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlarla arasındaki bağın çok güçlü olduğunu belirten Ndiaye, Galatasaray'a karşı oynadığı ilk maçla ilgili olarak, "Osmanlıspor'a transfer oldum ve iki gün sonra Galatasaray'a karşı maça çıktım. Hızlı bir öğrenme oldu benim için. Çok hızlı bir şekilde ne kadar büyük bir takım olduğunu daha iyi anladım. Stadı, atmosferi, değerleri, tarihi çok büyük olan bir kulüple karşı karşıyaydık ve şimdi bu muhteşem takımın formasını giyiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasaray DergisiGalatasarayFutbolBadou Ndiaye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'dan Osmanlı geçti
Malatya'dan Osmanlı geçti
"Futbol ikliminin hataya tahammülü yok"
"Futbol ikliminin hataya tahammülü yok"
Kasası en zengin kulüp City
Kasası en zengin kulüp City
Rize 2-3 transfer yapacak
Rize 2-3 transfer yapacak
Osmanlıspor'un kampı başladı
Osmanlıspor'un kampı başladı
"Cenk için anlaşma sağladık"
"Cenk için anlaşma sağladık"
"Asıl hedef futbolda adalet"
"Asıl hedef futbolda adalet"
Lens Antalya kampına katıldı
Lens Antalya kampına katıldı
Kayserispor'dan kadroya takviye
Kayserispor'dan kadroya takviye

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim