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Terim resmi teklif bekliyor

Eski Galatasaraylı futbolcu Hodzic, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir" şeklinde konuştu

15 Aralık 2017 Cuma 14:24
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Terim resmi teklif bekliyor

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun milli takım teknik direktörlüğüne getirmek istediği Fatih Terim, federasyon yetkililerinden resmi teklif bekliyor.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terim'in resmi teklif beklediğini ve kararını buna göre vereceğini ifade etti. Hodzic, Fatih Terim'i temsil eden bazı isimlerle dün görüştüğünü belirterek, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." diye konuştu.

Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti. Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda teknik direktör adaylarıyla görüşen komisyonun kendilerine sunacağı isim veya isimleri değerlendirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekFatih TerimFutbolTarık Hodzic
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