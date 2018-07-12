Terim’den Mina itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barcelona’da forma giyen Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina’yı beğendiğini belirterek, “Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı. Bir takım kurup, bunu her sene değiştirmekten ziyade takımı küçük küçük dokunuşlarla güçlendirmenin doğru olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, “Büyük takımlarda temel çok fazla zedelenmemelidir. Çekirdek grup takım içerisinde muhafaza edilebilmelidir. Şöyle bir strateji yapacağız; yarışmacı takımımız yarışırken, diğer yandan da herhangi bir oyuncuya bir şey olur, daha iyisini de bulma amacıyla da arkadan bu takımı hazırlamalıyız. Bu gençlerden olabilir, başka takımdaki yetenekli oyuncuları takip edip, buraya kazandırarak olabilir. Ama her ikisini de aynı anda götürmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

“GALATASARAY’A DEĞER KATACAK AKADEMİYİ KAZANDIRMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK”

Galatasaray markasına değer katacak bir akademi yapmak için uğraştıklarını vurgulayan Fatih Terim, “Galatasaray futbol takımına değer katacak akademiyi kazandırmak üzere harekete geçtik. Oradan en kısa zamanda Galatasaray adına iyi şeyler alacağımızı ümit ediyorum. En azından şu kısa dönem içerisinde altyapıdan birçok oyuncuyu bizim tarafımıza yanaştırmış gibi görünüyoruz. Önce akademi bunun arkasından Galatasaray Türkiye Ligi’nde, Türkiye Kupası’nda ve Avrupa Kupası’nda başarılı olmasını sağlayacak kadro kurmak için kolları sıvadık. Burada başarılı olmasını temin edecek bir kadro ile uğraşırken aynı zamanda Florya’da fizik olarak birçok eksiğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arada UEFA’nın yaptırımdan dolayı yerli, yabancı 300’e yakın oyuncu grubunu arkadaşlarımla beraber her gün izliyoruz" ifadelerini kullandı.

“YERRY MİNA İLE İLGİLENDİĞİMİZ DOĞRUDUR”

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda beğendiği oyuncuları da açıklayan Terim, “Mbappe ve Neymar’ı çok beğeniyorum. Godin’i çok beğeniyorum. Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Barcelona’da oynamıyordu, yedekti. Kolombiya’da da yedekti. Ama ilk maç hatalı gol yeyince iki stoperi değiştirdiler” diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Türkiye’de beğendiği futbolcuların olduğunu belirterek, “Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da da beğendiğim oyuncular var. Bir değil birkaç var. Haksızlık olmaması için kimsenin ismini tek söylemeyeyim” dedi.