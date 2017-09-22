Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104303
ALTIN
145.351
DOLAR
3.4869
STERLİN
4.7296
EURO
4.1781

Terim’den TFF’ye ihtarname

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevine son veren Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ihtarname göndererek, 1 yıllık maaşını istediği öğrenildi

22 Eylül 2017 Cuma 12:19
6 Okunma
Terim’den TFF’ye ihtarname

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevine son veren Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ihtarname göndererek, 1 yıllık maaşını istediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine TFF tarafından son verilen Fatih Terim, tazminat için girişimlere başladı. Hürriyet’in haberine göre, Terim’in TFF’ye ihtarname göndererek, 1 yıllık maaşını istediği belirtildi. TFF’nin 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim’in avukatları aracılığıyla federasyona ihtarname göndererek, 1 yıllık alacaklarını istediği öğrenildi.Terim, TFF ile 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmede yıllık 3.5 milyon Euro ücret alıyordu. Sözleşme bitimine 16 ay kala görevinden alınan deneyimli teknik direktör, federasyondan 12 aylık alacağını istedi. Fatih Terim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmede 3.5 milyon Euro’luk sözlü anlaşmaya varmıştı. Yapılan sözlü anlaşma sonrası aradan geçen zamanda federasyon tarafından hiçbir ödeme yapılmayan Terim, bu sebeple avukatı aracılığıyla TFF’ye ihtarname gönderdi.

Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde İran’ın İstiklal Spor Kulübü’nden teklif aldığı biliniyordu.

İHA

Son Güncelleme: 22.09.2017 12:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim