Terim’den TFF’ye ihtarname

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevine son veren Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ihtarname göndererek, 1 yıllık maaşını istediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine TFF tarafından son verilen Fatih Terim, tazminat için girişimlere başladı. Hürriyet’in haberine göre, Terim’in TFF’ye ihtarname göndererek, 1 yıllık maaşını istediği belirtildi. TFF’nin 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim’in avukatları aracılığıyla federasyona ihtarname göndererek, 1 yıllık alacaklarını istediği öğrenildi.Terim, TFF ile 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmede yıllık 3.5 milyon Euro ücret alıyordu. Sözleşme bitimine 16 ay kala görevinden alınan deneyimli teknik direktör, federasyondan 12 aylık alacağını istedi. Fatih Terim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmede 3.5 milyon Euro’luk sözlü anlaşmaya varmıştı. Yapılan sözlü anlaşma sonrası aradan geçen zamanda federasyon tarafından hiçbir ödeme yapılmayan Terim, bu sebeple avukatı aracılığıyla TFF’ye ihtarname gönderdi.

Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde İran’ın İstiklal Spor Kulübü’nden teklif aldığı biliniyordu.