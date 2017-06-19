Tete Aslan'a kaldı

Sky Sports Italia'nın haberine göre İtalya'nın Inter kulübü, Ajax'lı savunmacı Kenny Tete 'nin peşini bıraktı ve genç oyuncu Galatasaray 'la anlaşacak. Hollanda devi birkaç gün önce Galatasaray'la anlaşmıştı ama oyuncu, Inter'in teklifini bekliyordu.



Nerazzurri'nin oyuncunun 3 milyon euro'luk bonservisini ödememe kararı sonrası çokyönlü savunmacı adeta sarı-kırmızılılara kaldı. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Ajax formasıyla 23 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Genç isim Hollanda milli formasıyla şimdiye kadar altı maça çıktı.