Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tete Aslan'a kaldı

Inter, Ajax'ın genç savunmacısı Tete'den vazgeçti. Galatasaray artık transferde rakipsiz

Bu haber kez okundu.

Tete Aslan'a kaldı

Sky Sports Italia'nın haberine göre İtalya'nın Inter kulübü, Ajax'lı savunmacı Kenny Tete 'nin peşini bıraktı ve genç oyuncu Galatasaray 'la anlaşacak. Hollanda devi birkaç gün önce Galatasaray'la anlaşmıştı ama oyuncu, Inter'in teklifini bekliyordu.

Nerazzurri'nin oyuncunun 3 milyon euro'luk bonservisini ödememe kararı sonrası çokyönlü savunmacı adeta sarı-kırmızılılara kaldı. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Ajax formasıyla 23 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Genç isim Hollanda milli formasıyla şimdiye kadar altı maça çıktı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayTeteInter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100