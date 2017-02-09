Tevezli Şanghay taraftarlarından özür diledi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden Çin ekibi Şanghay Shenhua, taraftarlarından özür diledi.

Kulüp tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, mağlubiyetten dolayı utanç duyulduğu belirtilerek, "Tüm futbolcular elinden geleni yaptı ancak futbol bazen acımasız olabiliyor. Bu soğukta bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlardan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı. Sezona Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez'i rekor maaşla transfer ederek başlayan Şanghay Shenhua, AFC Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Avustralya'nın Brisbane Roar takımına 2-0 yenilerek gruplara kalamadı. Çin ekibinde Tevez ve Inter'in eski futbolcusu Nijeryalı Obafemi Martins forma giyerken, takımın teknik direktörlüğünü bir dönem Chelsea'de oynayan Urugaylı Gustavo Poyet yapıyor.