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TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Ligde 30. hafta heyecanı yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak

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TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. Saat 18.00'de oynanacak karşılaşmalarda Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, 18.30'da ise Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. 

TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle: 

Yarın: 
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

29 Nisan Cumartesi: 
15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk) 
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)
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