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TFF 1. Lig'de bunlar oldu

Liderlik maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Sivasspor, şampiyonluğa ulaştı. Play-off eşleşmeleri Eskişehirspor-Giresunspor ve Boluspor-Göztepe şeklinde gerçekleşti

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TFF 1. Lig'de bunlar oldu

TFF 1. Lig'de 2016-17 sezonu Sivasspor'un şampiyonluğuyla tamamlandı.

Ligde normal sezon, tamamı bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, liderlik maçında karşılaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı 4-0 kazanan ev sahibi Sivasspor, şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor, Süper Lig'e yükselecek 3. takım olabilmek için play-off'ta mücadele etme hakkı elde etti.

Play-off eşleşmeleri Eskişehirspor (3)-Giresunspor (6) ve Boluspor (4)-Göztepe (5) şeklinde gerçekleşti.

Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen diğer takımlar ise Şanlıurfaspor ve Bandırmaspor oldu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar
Boluspor-Manisaspor: 4-0

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: 2-1

Şanlıurfaspor-Elazığspor: 2-1

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: 2-2

Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0

Denizlispor-Göztepe: 1-1

Altınordu-Eskişehirspor: 3-0

Balıkesirspor-Ümraniyespor: 3-1

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-0

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TFF 1. LigSivassporFutbolEvkur Yeni Malatyaspor
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