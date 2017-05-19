TFF 1. Lig'de kritik gün

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı yarın yaşanacak.

Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen ve Süper Lig'e yükselmeleri kesinleşen Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'un ardından 56 puanlı Eskişehirspor'un da normal sezonu üçüncü basamakta tamamlaması netleşti. Eskişehirspor'un yanı sıra Giresunspor'un play-off 'u garantilediği TFF 1. Lig'de 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumdaki Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu'nun play-off'a kalma ihtimali bulunuyor. Göztepe'nin deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacağı son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u konuk edecek. Göztepe ve Boluspor, yarınki maçlarını kazanması halinde play-off'a kalacak.

Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu, iki takımın sezon içindeki maçlarında gol averajında üstün olduğu için Boluspor'u geride bırakacak. Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak. Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor'un sezonu 51'er puanla kapatması durumunda play-off'ta Altınordu mücadele edecek.

Düşme hattı

Mersin İdmanyurdu'nun daha önce düştüğü ligde 16. ve 17. sıralar için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip Adana Demirspor ve Samsunspor, 34'er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ile 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, ligde kalmak için son haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek. Adana Demirspor'un deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor'u, Şanlıurfaspor da Elazığspor'u konuk edecek. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren iki takımın mücadelesinde Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun'da karşılaşacak.