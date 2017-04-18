TFF 1. Lig'de zirve kapışması

TFF 1. Lig'in 28. haftası zirveyi yakından ilgilendirecek maçlara sahne olacak.

Ligde ilk iki sırada yer alarak Süper Lig'e play-off oynamadan çıkma mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Göztepe, bugün kritik maçlar oynayacak. TFF 1. Lig'in 28. haftasında ilk 4 sıradaki ekipler birbirleriyle mücadele edecek. Zirvede 53 puanla kendisine en yakın rakibi Sivasspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, 45 puanla 3. sırada yer alan takipçisi Eskişehirspor'la saat 18.30'da sahasında karşılaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor'un en yakın takipçisi 47 puanlı Sivasspor ise 44 puanla dördüncü basamakta bulunan Ümraniyespor'u saat 15.30'da ağırlayacak. TFF 1. Lig'de 43 puanla 5. sırada yer alan Giresunspor, saat 17.30'da Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkacak. Giresunspor ile aynı puanda averajla 6. sırada bulunan Göztepe ise saat 13.00'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Bandırmaspor'a konuk olacak.

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın programı şöyle:

13.00 Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor (Sivas Yeni 4 Eylül)

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor (Malatya İnönü)