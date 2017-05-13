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TFF 1. Lig yarın 17.00'yi bekliyor

Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi yarın saat 17.00'de başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek

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TFF 1. Lig yarın 17.00'yi bekliyor

Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi yarın saat 17.00'de başlayacak.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bunları takip eden 4 ekibin play-off'ta yer alacağı, son 3 sıradakilerin ise küme düşeceği 1. Lig'de, 33. hafta büyük heyecana sahne olacak. Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı ligde ilk 2 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde son hafta öncesinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u konuk edeceği 33. haftada, Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak. Play-off heyecanının da devam ettiği ligde Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor veya Eskişehirspor'dan birinin yanı sıra puan cetvelinde 4, 5 ve 6. sırada yer alacak 3 takım play-off'ta mücadele edecek. Bu 3 sıra için Giresunspor, Boluspor, Göztepe, Ümraniyespor ve Altınordu son 2 haftaya play-off iddiasıyla girdi.

Düşme hattı
Mersin İdmanyurdu'nun veda ettiği TFF 1. Lig'de düşecek diğer 2 takım da son 2 haftada belirlenecek. Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un düşme hattında bulunduğu ligde Manisaspor-Şanlıurfaspor karşılaşması alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Maç programı
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)
Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)
Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)
Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
Göztepe-Samsunspor (Bornova)
Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)
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