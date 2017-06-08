TFF'de hesap günü

TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Haziran Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 11.00'de başlayacak genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak. Toplantıda ayrıca yeni dönemin bütçesi ile TFF Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verilmesi konuları da karara bağlanacak.