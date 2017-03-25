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TFF'den Antalya'ya teşekkür

Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynadığı maçta yalnız bırakmayan Antalyalı sporseverlere teşekkür etti

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TFF'den Antalya'ya teşekkür

TFF'den yapılan açıklamada, milli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Antalya Stadı'nın tribünlerinin tamamen dolduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bir kez daha mükemmel bir ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan Antalya şehrimiz, milli takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur.  Bu önemli maçta da milli takımımızın yanında olan Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Antalyaspor Kulübüne, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine teşekkür ederiz." 

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