TFF'den bayram kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın pekişmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Ramazan Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." denildi.