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TFF'den dudak okuma açıklaması

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemlerde üzülerek görmekteyiz ki, TFF'nin bazı disiplin uygulamalarıyla ilgili ısrarlı yanlış anlamalar, haberler ve yorumlar söz konusudur." denildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 17:55
TFF'den dudak okuma açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son dönemlerde üzülerek görmekteyiz ki TFF'nin bazı disiplin uygulamalarıyla ilgili ısrarlı yanlış anlamalar, haberler ve yorumlar söz konusudur. Bu nedenle federasyonumuzun bugüne kadar tam ve doğru olarak yapılan uygulamalarına açıklık getirme zarureti doğmuştur." denildi.

Caner Erkin'e PFDK tarafından verilen 6 müsabakadan men cezası ile talimat değişikliği sonrasında yaşanan çeşitli olayların mukayese edildiği kaydedilerek, "Gündemi yersiz şekilde meşgul etmemesi için konuyla ilgili son bir kez bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki disiplin sevkleri, disiplin müfettişleri tarafından yapılmakta, herhangi bir yönetim kurulu üyesinin müdahalesi söz konusu olmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Caner Erkin'in, 23 Ekim 2017 tarihinde Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig müsabakasında, yayıncı kuruluş görüntülerinde yer alan, 87. dakikada müsabaka hakeminin arkasından el kol hareketlerinde bulunmak suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi ve 90+2. dakikada atılan gol sonrası müsabaka hakemine yönelik sağ elini yumruk yaparak aşağıdan yukarıya sallamak suretiyle hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu noktada Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK'ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin'in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle, daha önceki disiplin uygulamalarında emsalleri görüldüğü üzere, 2009 yılında Emre Belözoğlu'nun boğaz kesme hareketi, 2009 yılında Volkan Demirel'in taraftara şortu üzerinden tutarak edep yerini göstermesi, aynı yıl Fabio Bilica'nın ısınmada Arda Turan'a kafa atması, 2013 yılında Raul Meireles'in şortu üzerinden rakip takım futbolcusuna edep yerini göstermesi, 2017 yılında Robin van Persie'nin rakip takım taraftarlarına dilini göstermesi, aynı yıl Anderson Talisca'nın rakip takım oyuncusuna orta parmağını göstermesi örneklerindeki gibi, PFDK'ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz."

PFDK'nın, 26 Ekim 2017 tarihli toplantısında Caner'e ilk hareketinden dolayı 2, ikinci hareketinden dolayı da 4 olmak üzere toplam 6 maç men cezası verdiği anımsatılarak, "TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Deliller' başlıklı 75. maddesinde değişiklik yaparak, resmi yayıncı kuruluş görüntülerinde yer alan, muhatabı açıkça belirlenebilen, hakemin görüp değerlendiremediği, fakat izleyen herkesin algılayabileceği tarzdaki sözlü ihlallerin de bundan sonra cezalandırılabilmesinin yolunu açmıştır. Söz konusu talimat değişikliği, 27 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önceki eylemlerde uygulanabilmesi hukukun temel prensibi gereği mümkün değildir." değerlendirmesi paylaşıldı.

Öte yandan, yapılan hareketin muhatabının belli olmadığı eylemlere de vurgu yapılarak, "Bu talimat değişikliğinden sonraki dönemde kamuoyunda çok tartışılan, Fernando Muslera, Cenk Tosun, Mathieu Valbuena, Volkan Demirel gibi muhatabı açıkça belli olmayan veya Emre Belözoğlu gibi hakemin görüp değerlendirerek kırmızı kartla cezalandırmadığı, hakem raporunda olmayan eylemler bu kapsamda değildir." denildi.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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