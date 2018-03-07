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TFF'den Kilis çıkarması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle atıyor" ifadelerini kullandı

07 Mart 2018 Çarşamba 14:44
TFF'den Kilis çıkarması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis'i ziyaret etti.

Demirören ve beraberindeki heyet, kentteki bir otelde yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası heyet, Kilis Amatör Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. TFF Başkanı Demirören, burada yaptığı konuşmada amatör kulüplere malzeme ve para yardımında bulunacaklarını söyledi.

Kilis halkının yanında olduklarını vurgulayan Demirören, "Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin, Allah devletimize sabır versin. Kilis bizler için de çok önemli. Eğer Kilis halkına ve kulüplerine bir katkımız olacaksa bunu zevkle yapacağız." diye konuştu.

Valilik ziyareti

TFF Başkanı Demirören ve beraberindekiler daha sonra Kilis Valiliğine geçti. Burada Vali Mehmet Tekinarslan ve milli takım forması giyen çocuklar tarafından karşılanan TFF heyeti, bir süre çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Tekinarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Türkiye'nin zor bir süreçte geçtiğini vurgulayan Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı sürecinde ilk 10 günde şehrimize 40 füze atıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılarımızın tamamı da taburcu oldu hayatlarına devam ediyor. Bu süreçte şehrin duruşu ve kararlılığı son derece önemliydi." şeklinde konuştu. Demirören de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanmak istediklerini anlatan Demirören, "Futbolun dostluk ve kardeşlik için birlik ve beraberlik için önemli bir amaç olduğunu biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yaparak, Kilis'i memnun etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldırım Demirören, konuşmaların ardından ziyaretin anısına Vali Tekinarslan'a, A Milli Takım forması hediye etti.

Ziyarette Demirören'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretTFF Başkanı Yıldırım DemirörenTFFKilisFutbol
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