Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

TFF temliği Antalya'yı karıştırdı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, "Gelirlerimizin büyük çoğunluğunu TFF gelirleri oluşturmaktadır ve bu gelirlerimize temlik konulmuştur. Yapılmış olan yüksek bütçeli harcamalar nedeniyle oluşan bu ekonomik kriz neticesinde, bazı oyuncular tek taraflı fesih haklarını kullanmışlardır" dedi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:38
TFF temliği Antalya'yı karıştırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelirlerine temlik konulduğu ortaya çıktı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı camianın içinde bulunduğu ekonomik durumun kamuoyunca bilindiğini belirtti. "Sevdamız Antalyaspor için her daim çözüm odaklı olduk ve olmaya da devam ediyoruz." ifadesini kullanan Bulut, şunları kaydetti: "Gelirlerimizin büyük çoğunluğunu TFF gelirleri oluşturmaktadır ve bu gelirlerimize temlik konulmuştur. Öztürk ailesi ile yapılan görüşme neticesinde, temlik konusu çözüme kavuşmamıştır. Dolayısıyla TFF gelirlerimiz temlike gidecektir. Yapılmış olan yüksek bütçeli harcamalar nedeniyle oluşan bu ekonomik kriz neticesinde, bazı oyuncular tek taraflı fesih haklarını kullanmışlardır. Fesihler nedeniyle kulübümüz uzun vadede maalesef yüksek bedeller ödemek zorunda kalarak, zarara uğrayacaktır. Tüm kamuoyuna ve Antalyaspor camiamıza saygılarımla arz ederim."

Öztürk'ten Bulut'a yanıt

Bulut'a Twitter hesabından yanıt veren kulübün eski başkanı Ali Şafak Öztürk ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cihan Başkan, 'Öztürk ailesiyle yapılan görüşmede temlik konusu çözüme kavuşmamıştır' mesajının yerine, keşke dün yanımızda söylediklerini yazabilseydin. Şefik Öz ve İsmail Bilal'in de bulunduğu bu görüşmede, kendi ağzınla 'Öztürk ailesinin Antalyaspor için girdiği riskin onda birine girmem.' demedin mi? Göreve geldiğimiz dönemde sadece TFF gelirleri değil, kombine dahil tüm gelirleri faktoring firmalarına temlikli olan bir kulübü devraldığımızı dün yine konuştuk. Öztürk ailesi, hiçbir gelir kaynağı olmayan ve borç batağında olan Antalyaspor'un kendi dönemi dahil, tarihinden gelen tüm borcu yapılandırarak ve kişisel kefalet vererek üstüne almıştır. Cihan Başkan, keşke Öztürk ailesinin girdiği riskin onda birine girebilseydin, bu bahsettiğin oyuncular Sandro örneğindeki gibi kulübe ciddi gelir getirselerdi. Lütfen, enerjini bahane üretmeye değil, Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmeye harca."

AA

Son Güncelleme: 14.07.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
TemlikFutbolCihan BulutAntalyasporAntalyaAli Şafak Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chelsea'nin yeni patronu Sarri
Chelsea'nin yeni patronu Sarri
Bilal milli takımı istiyor
Bilal milli takımı istiyor
Rize, sezona damga vurmak istiyor
Rize, sezona damga vurmak istiyor
"Messi, milli takım oyuncusu değil"
"Messi, milli takım oyuncusu değil"
"Aynı kişiyim, sadece güvenim arttı"
"Aynı kişiyim, sadece güvenim arttı"
Dünyanın en büyüğü belli oluyor
Dünyanın en büyüğü belli oluyor
Negredo takımdan ayrı çalıştı
Negredo takımdan ayrı çalıştı
Dünya Kupaları tarihinin en iyisi
Dünya Kupaları tarihinin en iyisi
Chelsea, Conte'yi gönderdi
Chelsea, Conte'yi gönderdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim