Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TFF’den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

Bu haber kez okundu.

TFF’den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesaj şöyle: "Aile ve millet olarak etrafında birleştiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi insanlığın vazgeçilmez değerlerinin sembolü olan bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluk, sevgi, kardeşlik bilincimizin pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100