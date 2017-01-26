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Timah Tayfun Korkut'a gitti

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Ali Ay, Tayfun Korkut ile görüşmek için Almanya’ya gidiyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 11:11
Timah Tayfun Korkut'a gitti

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Ali Ay, Tayfun Korkut ile görüşmek için Almanya’ya gidiyor.

Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüş ancak federasyondan izin çıkmaması sebebiyle görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Prosinecki’den sonuç çıkmaması üzerine rotayı Almanya’ya çeviren Bursasporlu idareciler, en son Almanya 2. lig ekiplerinden Kaiserslautern’i çalıştıran Tayfun Korkut ile temasa geçti. Telefonla yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan Bursaspor’da, Başkan Ali Ay da sabah saatlerinde Almanya’ya gitmek üzere yola çıktı. Öğleden sonra 42 yaşındaki teknik adam ile masaya oturacak olan Başkan Ay, anlaşma zemini arayacak.

Anahtar Kelimeler:
FutbolBursasporTayfun Korkut
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