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Timsah av yerine gol yiyor

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Bursaspor, 15 maçtır gol yemeden sahadan ayrılamadı

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Timsah av yerine gol yiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişe son veremeyen Bursaspor, 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamıyor. Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi. Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.

7 maçta kale gole kapandı 
Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi. Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli file bekçisi, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında gol yemedi. 

En farklı mağlubiyet Kasımpaşa'dan 
Yeşil-beyazlılar, ligin geride kalan 26 haftalık diliminde en fazla golü Kasımpaşa maçında kalesinde gördü. Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 
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FutbolBursaspor
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