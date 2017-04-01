Timsah galibiyet hasretini bitirecek

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan ve deplasmanda da 8 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlı ekip, 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.



28. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 müsabakada Bursaspor rakibine 12 kez üstünlük sağlarken, Konyaspor ise 7 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. Konyaspor, Bursa ekibi ile Süper Lig'de evinde oynadığı 13 maçta yalnızca 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Bursaspor 8 maçtır kazanamıyor

Konuk ekip Bursaspor, ligde oynadığı son 8 deplasmanda maçında da galibiyet alamadı. Bu maçlardan yalnızca 2 puan çıkartan Timsah, bu hasretine de Konya deplasmanında son vermek istiyor.

Aziz Behich ‘dalya’ diyecek

Ayrıca, Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich, yarınki karşılaşmada forma giymesi halinde yeşil-beyazlı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Düdük Ali Palabıyık'ta

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oktay Taş.