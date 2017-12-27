Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112064
ALTIN
158.057
DOLAR
3.8230
STERLİN
5.1217
EURO
4.5431

Timsah'ın sürpriz golcüsü

Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen savunma oyuncusu Aziz Eraltay, Süper Lig'in ilk yarısında kaydettiği 5 golle yeşil-beyazlı ekibin "en golcü oyuncusu" oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:38
7 Okunma
Timsah'ın sürpriz golcüsü

Bursaspor'da Süper Lig'in ilk yarısı sonunda sol bek oyuncusu Aziz Eraltay, 5 golle takımının en fazla golünü atarak "sürpriz golcü'' oldu.

Ligde 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Bursaspor, bu süreçte attığı 28 gole karşılık, kalesinde 19 gol gördü. Bursaspor'da 28 golün 27'sini 10 farklı futbolcu atarken, 1 golü ise Kardemir Karabükspor'un savunma oyuncusu Barış Başdaş kendi kalesine kaydetti. Yeşil-beyazlılarda en fazla golü, savunmanın solunda görev yapan Aziz Eraltay'ın atması dikkati çekti.

Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyen Aziz Eraltay, 17 haftada attığı 5 golle takımın golcülerini geride bırakarak ''en skorer'' isim oldu. Yeşil-beyazlıların ''sürpriz golcü"sünü 4'er golle Pablo Martin Batalla, Delarge Dzon ve Bogdan Stancu, 3 golle Jires Kembo, 2'şer golle William Ekong ve Mikel Agu, 1'er golle de Ertuğrul Ersoy, Emmanuel Badu ve Titi izledi.

Aziz atıyor, Bursaspor kaybetmiyor

Bursaspor, Aziz Eraltay'ın bu sezon gol attığı maçları kaybetmedi. Türk asıllı Avustralyalı oyuncunun bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadığı 8. haftadaki Osmanlıspor maçını yeşil-beyazlılar 3-1 kazandı. Ligin 10. haftasında Bursaspor'un 4-0 kazandığı Antalyaspor maçında ikinci kez fileleri havalandıran Aziz Eraltay, 11. haftada 2-2 sona eren Kasımpaşa ile 13. haftada Bursaspor'un 2-1 kazandığı Kardemir Karabükspor maçlarında birer gol kaydetti. Aziz Eraltay, son olarak 14. haftada Bursaspor'un Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyette takımının son golüne imza atarak bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Aziz Eraltay'ın bu sezon kaydettiği goller ve dakikaları şöyle:

8. hafta: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1 (Dk. 75)

10. hafta: Bursaspor: 4 - Antalyaspor: 0 (Dk. 46)

11. hafta: Kasımpaşa: 2 - Bursaspor: 2 (Dk. 90+3)

13. hafta: Bursaspor: 2 - Kardemir Karabükspor: 1 (Dk. 12)

14. hafta: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (Dk. 45+1)

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:51
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigFutbolBursasporBursaAziz Eraltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 milyon sterlini az buldu
300 milyon sterlini az buldu
"Özbek darbe yaptı, Yarsuvat göreve"
"Özbek darbe yaptı, Yarsuvat göreve"
Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
Sivasspor, Avrupa'yı düşünüyor
Sivasspor, Avrupa'yı düşünüyor
Antalya ikinci yarıya umutlu bakıyor
Antalya ikinci yarıya umutlu bakıyor
Tuna'nın gözdesi Castro oldu
Tuna'nın gözdesi Castro oldu
Beşiktaş'ta iki futbolcu öne çıktı
Beşiktaş'ta iki futbolcu öne çıktı
Yılmaz Vural'ın futbolcu versiyonu
Yılmaz Vural'ın futbolcu versiyonu
Karabük transfere hazırlanıyor
Karabük transfere hazırlanıyor

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim