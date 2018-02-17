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Timsah kötü seriyi bozmak istiyor

Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor

17 Şubat 2018 Cumartesi 12:48
Timsah kötü seriyi bozmak istiyor

Bursaspor, ligin 22. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek, ligdeki 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız Batalla da yarın forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta da galibiyete uzanamayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligdeki uzun süren galip gelememe serisini taraftarı önünde sonlandırmak isteyen Timsah, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

İLK KARŞILAŞMAYI BURSASPOR KAZANMIŞTI

Bursaspor, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile ilk kez ligin ilk yarısında karşılaşmıştı. Malatya’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar, 4-2’lik skorla kazanırken, goller ise Ekong, Batalla, Kembo ve Stancu’dan gelmişti.

EN UZUN KAZANAMAMA SERİSİ BURSASPOR’A AİT

Yeşil-beyazlı takım, ligde 7 maçtır galip gelemeyerek, bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyor. Le Guen’in öğrencileri, yarınki mücadeleden galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

BATALLA SAHALARA DÖNÜYOR

Ev sahibi ekipte ligdeki son 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen yıldız isim Pablo Batalla, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Deneyimli oyuncunun şans verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi. Fransız çalıştırıcının Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu da Batalla olacak.

SOW YİNE YOK

Bursaspor’un devre arasında kiraladığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında forma giyememişti. Dubai’de tedavi gördüğü ve yarın Bursa’ya döneceği açıklanan Sow, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.

DÜDÜK ALİ PALABIYIK

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

İHA

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