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Timsah transferde boş durmuyor

Bursaspor, Nijeryalı oyuncu Shehu ile prensip anlaşmasına vardı

19 Ocak 2018 Cuma 12:18
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Timsah transferde boş durmuyor

Bursaspor, Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ile prensipte anlaştı.

Ara transfer döneminde Senagalli Moussa Sow ve Rumen Gheorge Grozav'ı kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen'in istediği doğrultusunda Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthosis'te forma giyen Nijerya Milli Takımı oyuncusu Shehu'yu da transfer etmek için girişimlerde bulundu. Yeşil-beyazlı yöneticiler, görüşmek için kulübünden izin aldıkları orta saha ve savunmada oynayabilen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Bursa'ya davet etti. Menajeriyle kente gelen Shehu ile Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varıldı.

Kulübüyle de anlaşma sağlanan Shehu'nun sağlık kontrollerinin ardından yarın kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 19.01.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBursasporBursaAbdullahi Shehu
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