Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik

Bursaspor’da yarın Trabzonspor’a karşı oynanacak karşılaşmada 4 önemli eksik oyuncu bulunuyor

15 Aralık 2017 Cuma 13:54
17 Okunma
Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik

Bursaspor’da yarın Trabzonspor’a karşı oynanacak karşılaşmada 4 önemli eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig’in geride kalan 15 haftasında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 16. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 7 maçlık yenilmezlik serisini son oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında mağlup olarak bozan Timsah, bordo-mavili ekip karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor’da Trabzonspor’a karşı önemli eksik oyuncular bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Jorquera, Mikel Agu ve Jires Kembo’nun yanı sıra sarı kart cezalısı Aziz Behich yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Önceki günkü antrenmanda sakatlık geçiren Badu’nun durumunun ise maç saati netlik kazanacağı bildirilirken, bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş’un durumunun da bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacağı öğrenildi.

TİMSAH’TA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmadan puansız ayrılarak bozan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor’a karşı alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BATALLA’DAN KARİYERİNDE EN ÇOK GOL TRABZONSPOR’A KARŞI

Öte yandan Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla’nın kariyerinde en çok Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı gol sevinci yaşaması dikkat çekti. Yeşil-beyazlı forma ile Karadeniz ekibine karşı 11 resmi maçta görev alan yıldız isim, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Bursaspor, Batalla’nın bordo-mavili ekibe karşı gol sevinci yaşadığı toplam 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

İHA

Son Güncelleme: 15.12.2017 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Terim resmi teklif bekliyor
Terim resmi teklif bekliyor
Trabzon seriyi bozmayacak
Trabzon seriyi bozmayacak
Fransa da VAR'a geçiyor
Fransa da VAR'a geçiyor
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?
Kasımpaşa Başkent deplasmanında
Kasımpaşa Başkent deplasmanında

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim