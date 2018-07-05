Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865

Titi, antrenmalara başladı

Bursaspor'da ülkesinden dönen Titi, antrenmana katıldı

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:29
Titi, antrenmalara başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının dördüncü gününde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
BursasporAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar için ezeli kapışma
Serdar için ezeli kapışma
Artık 4. değişiklik yapılabilecek
Artık 4. değişiklik yapılabilecek
Skrtel'den taraftara mesaj var
Skrtel'den taraftara mesaj var
Alanyaspor testten geçti
Alanyaspor testten geçti
"Göztepe benim ailem"
"Göztepe benim ailem"
Ömer, Malatya ile anlaştı
Ömer, Malatya ile anlaştı
Trabzonspor'da 6 imza
Trabzonspor'da 6 imza
Kasımpaşa'ya dayanıklılık testi
Kasımpaşa'ya dayanıklılık testi
Trabzonspor'dan teşekkür
Trabzonspor'dan teşekkür
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim