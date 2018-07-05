Titi, antrenmalara başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar kampının dördüncü gününde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
AA