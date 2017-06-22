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Titi Kartal'ı bekliyor

Beşiktaş'ın uzun süredir beklemeye aldığı Titi transferinde belirsizlik sürüyor

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Titi Kartal'ı bekliyor

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş'la anılan Titi'nin menajeri, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada beklemeye geçtiklerini söyledi. 

Beşiktaş ile görüştüklerini belirten Murat Kuş, "Olumsuz bir durum yok ama henüz bize geri dönüş olmadı. Beşiktaş dışında ciddi anlamda Göztepe ve Bursaspor'dan da teklif aldık. Aynı zamanda Kasımpaşa'nın da teklifi var. Şu an beklemedeyiz" dedi. Stoper arayışındaki Beşiktaş, önceliği Domagoj Vida transferine verirken, Titi'yi hazırda bekletiyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, transferin gidişatına göre Titi'yle resmi sözleşme imzalama kararı aldı. 29 yaşındaki Titi, geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
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FutbolBeşiktaşTitiKasımpaşa
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